Смертельный коронавирус: маска не защитит от заражения

Смертельный коронавирус. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n133127-smertelnyy-koronavirus-maska-ne-zaschitit-ot-zarajeniya.html

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Смертельный коронавирус невозможно остановить с помощью медицинской маски. К такому заключению пришли специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Маски способны лишь снизить вероятность заражения коронавирусом, поэтому должны использоваться совместно с другими превентивными мерами.

Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.

В сообщении указано, что ношение маски снижает вероятность заражения воздушно-капельным путем, но не защищает от контактной передачи вируса.

Помимо ношения маски необходимо соблюдать гигиену рук, а также стараться держаться не ближе 1 м от других людей.

Маску необходимо надевать в тех случаях, когда проявляются респираторные симптомы в виде кашля, насморка или чихания, которые могут являться признаками заражения коронавирусом.

Также маску рекомендуется использовать, когда необходимо ухаживать за больными, которых подозревают в заражении коронавирусом.