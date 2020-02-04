Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Смертельный коронавирус. Фото: 24 Канал

Смертельный коронавирус: маска не защитит от заражения

4 фев 2020, 10:08
999

Смертельный коронавирус невозможно остановить с помощью медицинской маски. К такому заключению пришли специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Маски способны лишь снизить вероятность заражения коронавирусом, поэтому должны использоваться совместно с другими превентивными мерами.

Информация об этом появилась на сайте ВОЗ.

В сообщении указано, что ношение маски снижает вероятность заражения воздушно-капельным путем, но не защищает от контактной передачи вируса.

Помимо ношения маски необходимо соблюдать гигиену рук, а также стараться держаться не ближе 1 м от других людей.

Маску необходимо надевать в тех случаях, когда проявляются респираторные симптомы в виде кашля, насморка или чихания, которые могут являться признаками заражения коронавирусом.

Также маску рекомендуется использовать, когда необходимо ухаживать за больными, которых подозревают в заражении коронавирусом.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Верховная Рада рассматривает законопроект об уменьшении количества народных депутатов (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Украинский парламент сегодня рассматривает проект закона об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек. Также ВРУ может уволить с должности министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначить на ее место Дениса Шмыгаля

Новости Украины
10:05

«Слуги народа» из профильного комитета Рады разгромили правительственный законопроект о дезинформации

Руководство профильного комитета Рады разгромило правительственный законопроект о дезинформации. Шесть нардепов из «Слуги народа» раскритиковали закон, назвав его наступлением на свободу слова. Подписали обращение все руководители комитета

Новости Украины
20:34   3 фев
1432