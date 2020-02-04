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Ракурс
Смертельний коронавірус. Фото: 24 Канал

Смертельний коронавірус: маска не захистить від зараження

4 лют 2020, 10:08
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Смертельний коронавірус неможливо зупинити за допомогою медичної маски. До такого висновку прийшли фахівці із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Маски здатні лише знизити ймовірність зараження коронавірусом, тому повинні використовуватися спільно з іншими превентивними заходами.

Інформація про це з’явилася на сайті ВООЗ.

У повідомленні зазначено, що носіння маски знижує ймовірність зараження повітряно-крапельним шляхом, але не захищає від контактної передачі вірусу.

Крім носіння маски необхідно дотримуватися гігієни рук, а також намагатися триматися не ближче 1 м від інших людей.

Маску необхідно надягати у тих випадках, коли спостерігаються респіраторні симптоми у вигляді кашлю, нежиті або чихання, які можуть бути ознаками зараження коронавірусом.

Також маску рекомендується використовувати, коли необхідно доглядати за хворими, яких підозрюють у зараженні коронавірусом.

Джерело: Ракурс


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