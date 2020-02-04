Коронавірус у Китаї: добровольці в Ухані врятували сотні котів і собак від голодної смерті, фото — Daily Mail

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В Ухані, який охоплений спалахом коронавірусу 2019 nCoV, добровольці зайнялися порятунком домашніх тварин, які залишилися без господарів.

З 23 січня Ухань влада закрила на карантин. Через це декілька мільйонів жителів міста, які поїхали святкувати новий рік, другий тиждень не можуть повернутися додому, повідомляє Daily Mail.

Не всі з мешканців Уханя розраховували, що будуть відсутні так довго, тому залишили домашніх тварин удома. Добровольцям доводиться з ризиком для життя проникати в квартири, у яких є залишені кішки і собаки.

Під замком залишаються приблизно п’ять тисяч домашніх тварин, які в найближчі дні можуть загинути від голоду, — розповів активіст Лао Мао.

Він і його команда волонтерів з 25 січня врятували сотні вихованців. Усі ці дні його телефон не змовкає — власники домашніх тварин просять про допомогу.

Лао Мао розповів про сімейну пару, яка виїхала з Ухань незадовго до оголошення карантину. Вони збиралися повернутися через три дні, тому залишили своїх кішок в місті. Коли влада закрила місто через спалах коронавірусу, їхні тварини залишилися без їжі. Парі вдалося знайти в соцмережах Лао Мао і умовити його допомогти тваринам.

Щоб потрапити в квартиру, активісту довелося залізти на балкон третього поверху по іржавій трубі. Голодні, але ще живі кішки знайшлися у схованці біля дивану. За словами Лао Мао, коли господарі побачили своїх вихованців по відеозв’язку, вони розплакалися від радості.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в місті Уху дезінфектори вбили домашню кішку, поки її господар був в карантині. Вони послалися на закон, що вимагає винищувати заражених тварин, і додали, що сусіди неодноразово вимагали розібратися з кішкою людини, яку вони вважали зараженою коронавірусом.