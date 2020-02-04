Председателю Черновицкой ОГА сообщили о подозрении во взяточничестве, фото: скрин

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Подозрение во взяточничестве объявлено голове Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну.

Национальное бюро САП сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили представители Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, чиновник просил предпринимателя содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Установлено, что он получил часть средств в размере 180 тыс. долл.

САП сообщила о подозрении руководителю ОГА. Производство расследовать по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Частному предпринимателю также объявили подозрение в совершении такого же преступления.

По данным «Слово и Дело», коммунальное предприятие «Бальнеологический санаторий» Брусника «- объект переговоров. К бизнесмена Мунтян обратился в июле 2019 года.

Ранее прокуратура объявила подозрение мэру Коростышев. Следствие установило, что чиновник не обеспечил проверку качества ремонта дорог.