Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Председателю Черновицкой ОГА сообщили о подозрении во взяточничестве, фото: скрин

Председателю Черновицкой ОГА сообщили о подозрении во взяточничестве

4 фев 2020, 18:15
999

Подозрение во взяточничестве объявлено голове Черновицкого облсовета Ивану Мунтяну.

Национальное бюро САП сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщили представители Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, чиновник просил предпринимателя содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Установлено, что он получил часть средств в размере 180 тыс. долл.

САП сообщила о подозрении руководителю ОГА. Производство расследовать по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). Частному предпринимателю также объявили подозрение в совершении такого же преступления.

По данным «Слово и Дело», коммунальное предприятие «Бальнеологический санаторий» Брусника «- объект переговоров. К бизнесмена Мунтян обратился в июле 2019 года.

Ранее прокуратура объявила подозрение мэру Коростышев. Следствие установило, что чиновник не обеспечил проверку качества ремонта дорог.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Гончарук лично объяснил появление двух платежек за газ

Премьер Гончарук наконец-то лично объяснил получение гражданами двух платежек за пользование газом — отдельно за топливо и отдельно за его транспортировку. Гончарук заверил, что такой раздел не влияет на совокупную стоимость платежа

Новости Украины
18:46