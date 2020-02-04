Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Голові Чернівецької ОДА повідомили про підозру у хабарництві, фото: скрін

Голові Чернівецької ОДА повідомили про підозру у хабарництві

4 лют 2020, 18:15
999

Підозра у хабарництві оголошена голові Чернівецької облради Івану Мунтяну.

Національне бюро САП повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили представники Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, чиновник просив підприємця сприяти у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Встановлено, що він одержав частину коштів у розмірі 180 тис. дол.

САП повідомила про підозру керівнику ОДА. Провадження розслідуватимуть за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Приватному підприємцю також оголили підозру у вчиненні такого ж злочину.

За даними «Слово і Діло», комунальне підприємство «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» — об'єкт переговорів. До бізнесмена Мунтян звернувся у липні 2019 року.

Раніше прокуратура оголосила підозру меру Коростишева. Слідство встановило, що чиновник не забезпечив перевірку якості ремонту доріг.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Гончарук нарешті особисто пояснив появу двох платіжок за газ

Прем'єр Гончарук нарешті особисто пояснив отримання громадянами двох платіжок за користування газом — окрему за паливо і окрему за його транспортування. Гончарук запевнив, що розділ не впливає на сукупну вартість платежу

Новини України
18:46

Справа Пашинського: екс-нардепу продовжили домашній арешт до кінця березня

Феміда ухвалила рішення про продовження домашнього арешту колишньому народному депутату Сергію Пашинському, який підозрюється в нанесенні громадянину тяжкого тілесного ушкодження

Юридичні новини
15:29
1432