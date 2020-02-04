Голові Чернівецької ОДА повідомили про підозру у хабарництві, фото: скрін

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Ракурс

Підозра у хабарництві оголошена голові Чернівецької облради Івану Мунтяну.

Національне бюро САП повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомили представники Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, чиновник просив підприємця сприяти у передачі в оренду оздоровчого комплексу. Встановлено, що він одержав частину коштів у розмірі 180 тис. дол.

САП повідомила про підозру керівнику ОДА. Провадження розслідуватимуть за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). Приватному підприємцю також оголили підозру у вчиненні такого ж злочину.

За даними «Слово і Діло», комунальне підприємство «Бальнеологічний санаторій «Брусниця» — об'єкт переговорів. До бізнесмена Мунтян звернувся у липні 2019 року.

Раніше прокуратура оголосила підозру меру Коростишева. Слідство встановило, що чиновник не забезпечив перевірку якості ремонту доріг.