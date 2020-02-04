Facebook. Фото: Messenger

https://racurs.ua/ua/n133169-masshtabnyy-zbiy-stavsya-v-roboti-socmereji-facebook-v-usomu-sviti-karta.html

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Соціальна мережа Facebook перестала працювати в багатьох країнах світу через масштабний збій. На роботу соцмережі скаржаться користувачі зі східних штатів США, Великої Британії, Єгипту, Філіппін, Нідерландів та інших країн світу.

Також відчули на собі збій і деякі користувачі з України, про що свідчать дані порталу Downdetector.

Найбільше перебої в роботі Facebook були помітні в Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях України.

Близько 81% всіх проблем пов’язані з некоректним відображенням стрічки новин. Близько 17% користувачів взагалі не можуть увійти в мережу або завантажити сайт.

Перед цим збій в роботі Facebook стався 28 січня і його відчули користувачі з Північної і Центральної Америки, а також із деяких європейських країн.