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Facebook. Фото: Messenger

Масштабний збій стався в роботі соцмережі Facebook в усьому світі (КАРТА)

4 лют 2020, 18:37
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Соціальна мережа Facebook перестала працювати в багатьох країнах світу через масштабний збій. На роботу соцмережі скаржаться користувачі зі східних штатів США, Великої Британії, Єгипту, Філіппін, Нідерландів та інших країн світу.

Також відчули на собі збій і деякі користувачі з України, про що свідчать дані порталу Downdetector.

Карта збою роботи Facebook. Фото: DowndetectorНайбільше перебої в роботі Facebook були помітні в Київській, Дніпропетровській та Вінницькій областях України.

Карта збою роботи Facebook. Фото: DowndetectorБлизько 81% всіх проблем пов’язані з некоректним відображенням стрічки новин. Близько 17% користувачів взагалі не можуть увійти в мережу або завантажити сайт.

Перед цим збій в роботі Facebook стався 28 січня і його відчули користувачі з Північної і Центральної Америки, а також із деяких європейських країн.


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