Україна виграла у СОТ апеляцію у справі про заборону експорту українських вагонів до РФ

СОТ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n133175-ukrayina-vygrala-u-sot-apelyaciu-u-spravi-pro-zaboronu-eksportu-ukrayinskyh-vagoniv-do-rf.html

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Україна виграла апеляцію у Світовій організації торгівлі (СОТ) у справі щодо заборони Росією експорту українських вагонів і іншого залізничного обладнання.

Про перемогу України повідомив заступник міністра економіки — торговий представник Тарас Качка в своєму Facebook.

Апеляційним органом СОТ були відхилені всі вимоги Росії, а апеляційні вимоги України крім однієї були задоволені.

Ще в 2015 році Україна подала позов до СОТ зі скаргою на дії Росії, яка ввела обмеження на український експорт залізничної продукції. Це призвело до того, що з 2012 року по 2016 рік експорт даних видів продукції скоротився більш ніж у 20 разів.

Україна доводила, що призупинення дії сертифікатів відповідності та неприйняття до розгляду заявки на проведення сертифікації є дискримінацією і невиправданою перешкодою в торгівлі, а також недотримання встановленої процедури оцінки відповідності товару.

Група експертів підтвердила, що Росія порушила свої зобов’язання щодо невизнання сертифікатів, виданих українським виробникам в інших країнах Митного союзу.

Однак, у той же час група не підтвердила, що з боку Росії спостерігалося систематичне обмеження імпорту. Своє рішення група аргументувала тим, що з квітня 2014 року по грудень 2016 року ситуація в Україні у частині безпеки була незрівнянно гіршою за ситуацію в інших країнах.

Україна з цим рішенням не погодилася і оскаржила його.

Качка додав, що дана апеляція довела, що Україна в змозі самостійно вигравати справи в міжнародних судах, покладаючись на власних юристів.

Дана справа розглядалася без залучення іноземних юристів, що дозволило Україні не тільки заощадити бюджетні кошти, а й правильно розставити акценти під час слухання справи у суді.