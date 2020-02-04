Кіану Рівз в українському підручнику з історії: автор розповів історію появи мема

Ігор Щупак. Фото: U-Jew

https://racurs.ua/ua/n133178-kianu-rivz-v-ukrayinskomu-pidruchnyku-z-istoriyi-avtor-rozpoviv-istoriu-poyavy-mema.html

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Кіану Рівз в українському підручнику з історії для 10 класу для всіх став несподіванкою, крім автора книги. Ігор Щупак, який є директором музею «Пам'ять єврейського народу і Голокост в Україні», Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума», кандидатом історичних наук і заслуженим працівником освіти України, а також автором згаданого підручника розповів історію про те, як американський актор потрапив на ілюстрацію «Працівники на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку: обідня перерва».

Своєрідною «історією в історії» Щупак поділився у своєму Facebook.

Коли дизайнер підручника показав Щупак дану ілюстрацію, то він спочатку не помітив Рівза, який сидів поруч з робітниками, але коли все ж розгледів кінозірку, то запропонував його залишити.

Щупаку згадалася історія про портрет Октавіана Августа в одному з підручників кінця 90-х років минулого століття. Портрет був підписаний як «Юлій Цезар». За довгі роки користуванням підручником ніхто з учнів не помітив цієї помилки.

Тому Щупак вирішив перевірити пильність нинішніх учнів. Для того, щоб мем Рівза побачили, знадобилося цілих два роки. Першим повідомив Щупака про Рівза у підручнику з історії учень 10 класу наприкінці 2019 року.

Щупак сподівається, що завдяки даному мему учні будуть більш уважно вивчати підручники.