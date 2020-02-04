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Кіану Рівз потрапив до українського підручника. Фото: vanityfair.com

Кіану Рівз потрапив до українського підручника з історії: у книзі виявили відомий мем (ФОТО)

4 лют 2020, 13:09
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Кіану Рівз, американський актор, потрапив до українського підручника з всесвітньої історії для учнів 10 класів.

На 58-й сторінці книжки знайшли історичний знімок робітників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку — «Обід на хмарочосі» 1932 року. Замість оригінального знімка до підручника потрапив відомий мем із Рівзом. Автор підручника — кандидат історичних наук та директор Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» Ігор Щупак. Знайти це фото із актором можна на сторінках книги.

Як відомо, Кіану Рівз — актор, режисер та музикант. Всесвітнє визнання він отримав за роль Нео у фантастичній трилогії «Матриця». Також актор виконував головні ролі у фільмах «На гребені хвилі», «Адвокат диявола», «Джон Вік», «Швидкість».

Світлини із сумним актором, на яких Кіану Рівз їсть сендвіч, папараці зробили в 2010 році. Ця фотографія стала мемом, який відомий серед користувачів як Sad Keanu або «Привіт, пиріжок».

Оригінал фотознімку. Фото: arts-wallpapers

Фотожаба, яка потрапила в підручник. Скріншот із підручника

Фотожаба, яка потрапила в підручник. Скріншот із підручника

Нагадаємо, компанія Xiaomi порадувала шанувальників романів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера й випустила 3D-книгу, розміри якої складають 242×289×60 мм в складеному і 1089×867 мм в розкладеному стані.

Джерело: Ракурс


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