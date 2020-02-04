Киану Ривз попал в украинский учебник. Фото: vanityfair.com

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Киану Ривз, американский актер, попал в украинский учебник по всемирной истории для учеников 10 классов.

На 58-й странице книги нашли исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке — «Обед на небоскребе» 1932 года. Вместо оригинального снимка в учебник попал известный мем с Ривзом. Автор учебника — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Найти это фото с актером можно на страницах книги.

Как известно, Киану Ривз — актер, режиссер и музыкант. Всемирное признание он получил за роль Нео в фантастической трилогии «Матрица». Также актер исполнял главные роли в фильмах «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Джон Уик», «Скорость».

Фотографии с грустным актером, на которых Киану Ривз ест сэндвич, папарацци сделали в 2010 году. Эта фотография стала мемом, который известен среди пользователей как Sad Keanu или «Привет, пирожок».

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