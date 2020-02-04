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Киану Ривз попал в украинский учебник. Фото: vanityfair.com

Киану Ривз попал в украинский учебник по истории: в книге обнаружили известный мем (ФОТО)

4 фев 2020, 13:09
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Киану Ривз, американский актер, попал в украинский учебник по всемирной истории для учеников 10 классов.

На 58-й странице книги нашли исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке — «Обед на небоскребе» 1932 года. Вместо оригинального снимка в учебник попал известный мем с Ривзом. Автор учебника — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста «Ткума» Игорь Щупак. Найти это фото с актером можно на страницах книги.

Как известно, Киану Ривз — актер, режиссер и музыкант. Всемирное признание он получил за роль Нео в фантастической трилогии «Матрица». Также актер исполнял главные роли в фильмах «На гребне волны», «Адвокат дьявола», «Джон Уик», «Скорость».

Фотографии с грустным актером, на которых Киану Ривз ест сэндвич, папарацци сделали в 2010 году. Эта фотография стала мемом, который известен среди пользователей как Sad Keanu или «Привет, пирожок».

Оригинал фотоснимка. Фото: arts-wallpapers

Фотожаба, которая попала в учебник. Скриншот из учебника

Фотожаба, которая попала в учебник. Скриншот из учебника

Напомним, компания Xiaomi порадовала поклонников романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и выпустила 3D-книгу, размеры которой составляют 242×289×60 мм в сложенном и 1089×867 мм в разложенном состоянии.

Источник: Ракурс


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