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Ракурс
В Украине запустили онлайн-библиотеку книг для детей с нарушениями зрения, фото: pixabay

В Украине запустили онлайн-библиотеку книг для детей с нарушениями зрения

24 дек 2019, 12:18
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Онлайн-библиотека книг для детей с нарушениями зрения появилась в Украине.

Проект запустили благотворители из организации «Здоровье будущего» и «Фонда семьи Нечитайло». Об этом сообщается на сайте проекта.

Детские книги шрифтом Брайля доступны для реализации. Их можно заказать для временного пользования бесплатно. Организаторы оплачивают также и пересылку книг. Для людей с нарушениями зрения их отправляют специальным письменным уведомлением.

На интернет-ресурсе представлена литература для детей дошкольного, младшего школьного и среднего школьного возраста. Преимущественно это рассказы, сказки и романы украинских писателей. В коллекции представлены и работы иностранных авторов.

Благотворительный проект подготовил кроме сайта с книгами и книжки-комиксы для людей с нарушениями зрения. Граждане получат возможность заказать гипсовые рельефы с аудиосопровождением для музеев и постеры.

Ранее в одной из библиотек Англии обнаружили неизвестный фрагмент саги о рыцарях Круглого стола. Находку зафиксировали в библиотеке университета Бристоля.

Источник: Ракурс


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