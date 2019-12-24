В Україні запустили онлайн-бібліотеку книжок для дітей з порушеннями зору, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n131239-v-ukrayini-zapustyly-onlayn-biblioteku-knyjok-dlya-ditey-z-porushennyamy-zoru.html

Ракурс

Онлайн-бібліотека книжок для дітей з порушеннями зору з’явилась в Україні.

Проект запустили благодійники з організації «Здоров'я майбутнього» та «Фонду родини Нечитайло». Про це повідомляється на сайті проекту.

Дитячі книги шрифтом Брайля доступні для реалізації. Їх можна замовити для тимчасового користування безкоштовно. Організатори оплачують також і пересилання книг. Для людей з порушеннями зору їх відправляють спеціальним письмовим повідомленням.

На інтернет-ресурсі представлена література для дітей дошкільного, молодшого шкільного та середнього шкільного віку. Переважно це оповідання, казки та романи українських письменників. В колекції представлені і роботи іноземних авторів.

Благодійний проект підготував окрім сайту з книгами і книжки-комікси для людей з порушеннями зору. Громадяни мають змогу отримати гіпсові рельєфи з аудіосупроводом для музеїв і постери.

Раніше в одній із бібліотек Англії виявили невідомий фрагмент саги про лицарів Круглого столу. Знахідку зафіксовано у бібліотеці університету Брістоля.