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Ракурс
Патриарх Филарет, фото: Пресс-центр Киевской Патриархии

Патриарха Филарета исключили из состава Синода ПЦУ

4 фев 2020, 21:15
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Почетного патриарха Филарета исключили из состава Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).

Соответствующее решение было принято во время сегодняшнего заседания Синода под председательством главы ПЦУ митрополита Епифания, которое состоялось в Конгрегационном зале Киевской православной богословской академии. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что оно было принято, поскольку Филарет, несмотря на письменное приглашение, отсутствовал уже на шести заседаниях Синода подряд.

Также в Синоде отметили, что Филарету, как архиерею на покое, запрещено осуществлять любые хиротонии (христианский обряд, во время которого совершается таинство посвящения в священнослужители).

Клирики, именуемые им в неуставных способ епископами, не являются такими, — подчеркивает пресс-служба ПЦУ.

Отмечается, что Филарет потерял конические права и обязанности, связанные с управлением епархией, однако остается в составе епископата ПЦУ.

Напомним, недавно стало известно, что Филарет решил отозвать свою подпись под решением о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая вошла в состав ПЦУ по решению Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

Источник: Ракурс


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