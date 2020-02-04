Смертельный коронавирус. Фото: Подробности

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Смертельный коронавирус был зафиксирован в Ухане еще в декабре 2019 года. Врач Ли Вэньян написал 30 декабря своим коллегам о том, что в его больницу в Ухане были доставлены семеро пациентов, которые заразились неизвестным вирусом после посещения местного рыбного рынка.

Вэньян считал, что данный вирус очень похожий на тяжелый острый респираторный синдром, который стал причиной эпидемии в 2002—2003 годах, пишет CNN.

Вэньян советовал коллегам носить защитные маски, чтобы защититься от вируса.

В тот же день Муниципальная комиссия по вопросам здравоохранения Уханя разослала всем местным медучреждениям сообщение о диагностировании пневмонии неизвестного типа у посетителей местного рыбного рынка. Комиссия запретила разглашать данную информацию без согласования с властями.

Вэньяна вызвали 31 января представители местной власти и потребовали от него объяснений относительно нового вируса.

Затем к врачу пришла полиция и обвинила его в распространении паники и нарушении правопорядка. Полицейские угрожали Вэньяну арестом. После запугиваний со стороны правоохранителей, врач признал, что якобы нарушил закон и дал обещание, что не будет распространять информацию о вирусе.

Вэньян вернулся к работе в больницу и продолжил лечение больных, которые заразились коронавирусом. У врача 10 января появился кашель и поднялась высокая температура. Спустя два дня он был госпитализирован.

Первые тесты на коронавирус были отрицательные. Заражение 2019-nCoV у Вэньяна подтвердилось 1 февраля.