Малюки готові ділитися їжею з незнайомцями

https://racurs.ua/ua/n133183-altruyizm-vynykaie-sche-v-malenkyh-ditey-ucheni.html

Ракурс

Альтруїстична допомога — акт дарування чогось бажаного, навіть у збиток самому собі, може виникати ще в маленьких дітей.

Такого висновку дійшли учені з Університету Вашингтона в результаті спостережень за майже сотнею 19-місячних дітей, повідомляє видання Scientific Reports.

Альтруїстична поведінка найбільш очевидно проявляє себе, коли йдеться про їжу, наголошують дослідники.

Учені виявили, що діти, навіть будучи голодними, дарують смачну їжу нужденному незнайомцеві. Отримані дані не тільки показують, що немовлята виявляють альтруїстичне поводження, але і припускають, що ранній соціальний досвід може формувати альтруїзм.

Ми вважаємо, що альтруїзм важливий для вивчення, тому що він є одним з найбільш характерних аспектів людського буття. Це важлива частина моральної тканини суспільства, — наголошують учені.

Для цього дослідження дослідники використовували банани, чорницю та виноград, щоб встановити, чи дитина без спонукань та словесних вказівок спонтанно дасть привабливу їжу незнайомій людині.

В експерименті дитина і дорослий дослідник стикалися один з одним за столом. Дослідник вдавав, що випадково скидає плід на лоток, а потім невдало дотягується до нього.

Очевидне прагнення дорослої до їжі — здавалося, викликало відповідну реакцію у дітей: понад половина дітей брали відповідні фрукти та давали їх дорослим.

У другому експерименті батьків просили привезти дитину безпосередньо перед запланованим годуванням — коли вона, ймовірно, голодна.

Дослідники вважали, що це призведе до зростання показника «цінності для себе», який визначає альтруїзм.

Однак отримані результати відображали результати попереднього дослідження — 37% дітей запропонували дослідникові фрукти.

Немовлята в цьому другому дослідженні довго дивилися на плід, а потім віддавали його! — наголошують дослідники. — Ми вважаємо, що це своєрідна дитяча версія альтруїстичної допомоги.

Дорослі люди займаються такою формою альтруїстичної поведінки під час війни та голоду, коли віддавання їжі може означати загрозу власному виживанню.

Альтруїстична передача їжі замість того, щоб зберігати їжу, обходиться дорого, оскільки це зменшує споживання калорій благодійника стосовно бенефіціара, — додають дослідники.

Водночас наші найближчі родичі у тваринному світі — шимпанзе та бонобо виявляють помітні обмеження щодо готовності брати участь у такій передачі їжі (особливо це стосується шимпанзе), хоча вони мають багато спільного з людьми у соціально-пізнавальному плані.

Нагадаємо, результати спостереження вчених за 1,5 млн жителів Швеції показали, що люди, в яких є діти, живуть довше.