Есть за что бороться: стало известно, сколько Труба заработал в ГБР за два года, фото — "Львівські новини"

https://racurs.ua/n133410-est-za-chto-borotsya-stalo-izvestno-skolko-truba-zarabotal-v-gbr-za-dva-goda-dokument.html

Ракурс

Два миллиона за два года — примерно в такую ​​сумму обошлись государственному бюджету услуги Романа Трубы во главе Государственного бюро расследований.

Общий размер начисленной заработной платы, всех надбавок и других выплат бывшему директору ГБР Трубе с 22 ноября 2017 года по 27 декабря 2019 года состави 2 млн 96 тыс. 245 грн 80 коп. Об этом говорится в ответе ГБР на запрос «Ракурса». Его подготовил в. о. начальника отдела по работе с общественностью и СМИ Максим Билоусенко.

Труба возглавлял ГБР с ноября 2017 года по конец декабря 2019 года, когда был уволен с этой должности указом президента.

В декабре 2019 года, последнем месяце на работе в ГБР, Труба получил с учетом заработной платы, надбавок и других выплат 95 тыс. 972 грн 34 коп. В прошлом году услуги Трубы государству обошлись в более миллиона гривен — 1 млн 103 тыс. 70 грн 95 коп.

Напомним, что Трубу в конце 2019 года уволили из ГБР. Он решил жаловаться в различные инстанции с требованием восстановить его на работе. Верховный суд в январе вернул Трубе иск к Зеленскому об увольнении, поскольку он противоречил требованиям Кодекса административного судопроизводства.

В начале февраля Труба повторно обратился в Верховный суд и Окружной административный суд Киева о своем увольнении. Он просит признать противоправным указ президента Украины о его увольнении. А в ОАСК Труба требует у ГБР восстановления на работе. В исках отсутствуют имущественные требования.