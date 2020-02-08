Соцсети для таможенных собак, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n133409-layk-za-fifu-slujebnym-sobakam-na-tamojnyah-zaveli-akaunty-v-facebook-i-instagram-foto-video.html

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Лучшие служебные собаки украинских таможен недавно получили акаунты в социальных сетях. В них рассказывают о «подвигах» собак: найденных наркотиках или оружии.

Хозяева собак — таможенники, которые осматривают товар. Именно они выкладывают в сеть медиаматериалы с четвероногими помощниками и рассказывают о достижениях.

В 2019 году собаки помогли людям предотвратить 385 попыток незаконного перемещения товаров через границу, сообщает «Думская».

Пока в соцсетях отметили шестерых собак. Джек-рассел-терьер Шейла служит на таможне в Одессе. Имеет акаунт и черный лабрадор Альма. Она умеет вынюхивать оружие и боеприпасы. Недавно собака обнаружила 80 патронов, которые скрыли в багажнике автомобиля, прибывшего в порт Одессы из США.

«Лайкают» в сети посты и о бельгийской овчарке малинуа Фифе. Она работает в аэропорту и вынюхивает наркокурьеров. В прошлом году весной Фифа нашла 257 кг кокаина стоимостью 51 млн. долл.

На службу к таможенникам набирают собак в возрасте от 8 до 18 месяцев. Они должны иметь врожденное стремление к игре, страсть находить и доставать предметы и, конечно, хорошо развитое обоняние.