«Лайк» за Фифу: служебным собакам на таможнях завели акаунты в Facebook и Instagram (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n133409-layk-za-fifu-slujebnym-sobakam-na-tamojnyah-zaveli-akaunty-v-facebook-i-instagram-foto-video.htmlРакурс
Лучшие служебные собаки украинских таможен недавно получили акаунты в социальных сетях. В них рассказывают о «подвигах» собак: найденных наркотиках или оружии.
Хозяева собак — таможенники, которые осматривают товар. Именно они выкладывают в сеть медиаматериалы с четвероногими помощниками и рассказывают о достижениях.
В 2019 году собаки помогли людям предотвратить 385 попыток незаконного перемещения товаров через границу, сообщает «Думская».
Пока в соцсетях отметили шестерых собак. Джек-рассел-терьер Шейла служит на таможне в Одессе. Имеет акаунт и черный лабрадор Альма. Она умеет вынюхивать оружие и боеприпасы. Недавно собака обнаружила 80 патронов, которые скрыли в багажнике автомобиля, прибывшего в порт Одессы из США.
«Лайкают» в сети посты и о бельгийской овчарке малинуа Фифе. Она работает в аэропорту и вынюхивает наркокурьеров. В прошлом году весной Фифа нашла 257 кг кокаина стоимостью 51 млн. долл.
На службу к таможенникам набирают собак в возрасте от 8 до 18 месяцев. Они должны иметь врожденное стремление к игре, страсть находить и доставать предметы и, конечно, хорошо развитое обоняние.