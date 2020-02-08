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Ракурс
Зеленского в Ватикане сопровождает Аваков, фото — Офис президента

Зеленского в Ватикане сопровождает Аваков (ФОТО)

8 фев 2020, 18:31
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Президента Владимира Зеленского во время визита в Италию и в Ватикан сопровождает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Глава МВД был вместе с Зеленским сегодня в ватиканских музеях, Сикстинской капелле и соборе Святого Петра. Об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленского в Ватикане сопровождает Аваков, фото — Офис президента

Владимир и Елена Зеленская осмотрели мозаичный алтарь князя Владимира и княгини Ольги. Они выполнены ватиканскими мастерами на средства украинской общины и епископа Стемфордского епархии УГКЦ Василия Лостена. В соборе Святого Петра они находятся с 1989 года.

Вчера Зеленский во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива. Вместе с Аваковым президент встретился с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына.

Зеленского в Ватикане сопровождает Аваков, фото — Офис президента

Напомним, что сегодня в Ватикане состоялась аудиенция Зеленского и первой леди Елены Зеленской с Его Святейшеством Папой Франциском. Зеленский попросил понтифика оказать помощь в освобождении украинцев, находящихся в плену на Донбассе, в России и в Крыму.

Кроме того, президент встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролин ии секретарем по межгосударственным отношениям, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Источник: Ракурс


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