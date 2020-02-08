Зеленский попросил Папу Римского посодействовать в освобождении пленных украинцев

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Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Фото: Украинская правда
Зеленский попросил Папу Римского посодействовать в освобождении пленных украинцевhttps://racurs.ua/n133400-zelenskiy-poprosil-papu-rimskogo-posodeystvovat-v-osvobojdenii-plennyh-ukraincev.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Ватикан провел беседу с Папой Римским Франциском. Зеленский попросил понтифика оказать помощь в вопросе освобождения украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в России и в Крыму.
Об этом президент сообщил в своем Twitter.
Зеленский отметил, что Папа Римский прилагает очень много усилий для достижения мира и гармонии во всем мире.
Президент Украины добавил, что он вдохновлен беседой с Папой Римским.
У Зеленского также запланирована встреча с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, на которой также будет присутствовать секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлахер.
Как ранее писал «Ракурс», во время вчерашней встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский поднял вопрос возможности возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.
Также Зеленский попросил Конте поспособствовать закрытию незаконных офисов ДНР и ЛНР, которые были открыты в некоторых городах Италии.
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