Зеленский попросил Папу Римского посодействовать в освобождении пленных украинцев

Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n133400-zelenskiy-poprosil-papu-rimskogo-posodeystvovat-v-osvobojdenii-plennyh-ukraincev.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Ватикан провел беседу с Папой Римским Франциском. Зеленский попросил понтифика оказать помощь в вопросе освобождения украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в России и в Крыму.

Об этом президент сообщил в своем Twitter.

Зеленский отметил, что Папа Римский прилагает очень много усилий для достижения мира и гармонии во всем мире.

Президент Украины добавил, что он вдохновлен беседой с Папой Римским.

У Зеленского также запланирована встреча с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином, на которой также будет присутствовать секретарь по межгосударственным отношениям Святого Престола Пол Ричард Галлахер.

Как ранее писал «Ракурс», во время вчерашней встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Зеленский поднял вопрос возможности возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива, который был осужден в Италии к 24 годам тюрьмы.

Также Зеленский попросил Конте поспособствовать закрытию незаконных офисов ДНР и ЛНР, которые были открыты в некоторых городах Италии.