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Владимир Зеленский и Джузеппе Конте. Фото: Киевские ведомости

Зеленский обсудил с премьер-министром Италии возможность возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива

7 фев 2020, 19:55
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Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Италию провел встречу с премьер-министром Джузеппе Конте, во время которой поднял вопрос о возможности возвращения в Украину нацгвардейца Виталия Маркива.

Как известно, Маркив был объявлен виновным в гибели фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и 12 июля 2019 года суд присяжных города Павии приговорил украинца к 24 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что прекрасно понимает, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд, но он подробно показал, что происходило на фронте, и на каком расстоянии от места убийства итальянского журналиста находился Маркив.

Мать Маркива поблагодарила Зеленского за те усилия, которые он прилагает к освобождению ее сына. Она сказала, что для сына очень важна поддержка со стороны президента Украины и нацгвардеец уверен, что все закончится хорошо. Мать Маркива добавила, что ее сын очень хочет вернуться в Украину.

Также Зеленский обратился к Конте с просьбой поспособствовать закрытию всех незаконных офисов ЛНР и ДНР, которые были открыты в некоторых итальянских городах.

Источник: Ракурс


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