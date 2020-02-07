Володимир Зеленський і Джузеппе Конте. Фото: Київські відомості

https://racurs.ua/ua/n133382-zelenskyy-obgovoryv-z-premier-ministrom-italiyi-mojlyvist-povernennya-v-ukrayinu-nacgvardiycya.html

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Президент України Володимир Зеленський в рамках свого візиту до Італії провів зустріч із прем'єр-міністром Джузеппе Конте, під час якої підняв питання про можливість повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа.

Як відомо, Марків був визнаний винним у загибелі фоторепортера Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році і 12 липня 2019 року суд присяжних міста Павії засудив українця до 24 років в’язниці, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський заявив, що прекрасно розуміє, що прем'єр-міністр не може впливати на італійський суд, але він детально показав, що відбувалося на фронті, і на якій відстані від місця вбивства італійського журналіста знаходився Марків.

Мати Марківа подякувала Зеленського за зусилля, яких він докладає для звільнення її сина. Вона сказала, що для сина дуже важлива підтримка з боку президента України і нацгвардієць впевнений, що все закінчиться добре. Мати Марківа додала, що її син дуже хоче повернутися в Україну.

Також Зеленський звернувся до Конте з проханням посприяти закриттю всіх незаконних офісів ЛНР і ДНР, які були відкриті у деяких італійських містах.