Закон про освіту: у Міносвіти розповіли, які пропозиції висунула Угорщина

Петер Сійярто висунув пропозиції щодо освіти, фото: Бондарчук Володимир Сергійович

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У Міністерстві освіти розповіли про пропозиції щодо мови, котрою здійснюється навчання дітей угорської національної меншини в Україні, які надійшли від міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто під час його зустрічі з українським колегою Вадимом Пристайком та міністром освіти України Ганною Новосад.

Відповідна зустріч відбулася сьогодні. Про це повідомляє прес-служба Міносвіти.

Так, Сійярто запропонував Новосад розглянути дві можливості, які, на його думку, можуть забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади в Україні:

прирівняти угорську мову до мови корінного народу;

збільшувати кількість годин на вивчення української мови не за рахунок інших предметів, а шляхом збільшення годин на предмет «Українська мова».

Зі свого боку, Новосад зазначила, що корінні народи чітко визначені в українському законодавстві — це народи, які не мають іншої держави, окрім України. Відповідно, угорці під це визначення не потрапляють.

Щодо другої пропозиції, то вона зазначила, що збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською мовою, призведе до надмірного навантаження для дітей, яким доведеться навчатися сім днів на тиждень.

Це вже загроза для здоров’я дітей. Цю межу ми точно переходити не будемо, — наголосила міністр.

Пристайко під час зустрічі зауважив, що ухваленням 16 січня цього року закону «Про повну загальну середню освіту» Україна виконала усі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту», тож розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО.

Нагадаємо, Новосад нещодавно задекларувала купівлю у Києві квартири вартістю 944 тис. грн, право власності на яку вона отримала 3 лютого цього року.