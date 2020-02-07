Новосад, якій не вистачає на дитину, назбирала мільйон на квартиру. Фото: прес-служба МОН

https://racurs.ua/ua/n133373-novosad-yakiy-ne-vystachaie-na-dytynu-nazbyrala-milyon-na-kvartyru.html

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Ганна Новосад, міністр освіти і науки, що скаржилася на неконкурентну зарплату, якої не вистачить на утримання дитини, задекларувала купівлю квартири в Києві.

Вартість нерухомості — 944 тис. грн. Такі дані вона внесла до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Новосад отримала права власності на квартиру в Києві площею 46,6 кв. м. 3 лютого поточного року. Нерухомість вона придбала у компанії «Дісбуд», яка належить бізнесмену Олександру Насіковському. Вартість покупки — 944 тис. 200 грн.

Нагадаємо, міністр освіти і науки Ганна Новосад в нещодавньому інтерв’ю одному з українських видань поскаржилася на неконкурентну заробітну плату в 36 тис. грн. За словами чиновниці, теперішня її зарплата на 10 тис. грн менша, аніж та, яку вона мала на посаді керівника директорату Міносвіти. Також вона вважає, що колись захоче народити дитину, але її нинішньої зарплати не вистачить на її утримання.

Зазначимо, за 2018 рік міністр задекларувала покупку автомобіля Toyota Yaris за 25 тис. грн і 754 тис. грн прибутку.