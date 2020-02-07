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СБУ. Фото: 112 Україна

СБУ каже, що викрила схему мільйонних розкрадань із Фонду держмайна (ФОТО)

7 лют 2020, 17:00
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Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила незаконну схему, якою користувалися для розкрадання держмайна керівники одного з держпідприємств на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Керівники сільськогосподарського підприємства, яке перебуває у сфері управління Фонду держмайна, навмисно занижували врожайність сільськогосподарських культур, які вирощувалися на державних землях.

Розкрита схема мільйонних розкрадань з Фонду держмайна. Фото: СБУУрожай прямо з поля вивозився на приватні елеватори без відображення даних операцій по бухгалтерії. Оплата за урожай находила в кишені чиновників. Для приховування злочину керівництво підприємства відображало по бухгалтерії недостовірні дані.

Розкрита схема мільйонних розкрадань з Фонду держмайна. Фото: СБУКрім цього, керівництво держпідприємства перераховувало державні кошти на рахунки комерційних структур за нібито проведені польові роботи. Зокрема, культивацію полів. Фактично дані роботи не виконувалися, а державні кошти осідали в кишенях шахраїв.

За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Джерело: Ракурс


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