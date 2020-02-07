СБУ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n133372-sbu-rozkryla-shemu-milyonnyh-rozkradan-z-fondu-derjmayna-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила та припинила незаконну схему, якою користувалися для розкрадання держмайна керівники одного з держпідприємств на Полтавщині.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Керівники сільськогосподарського підприємства, яке перебуває у сфері управління Фонду держмайна, навмисно занижували врожайність сільськогосподарських культур, які вирощувалися на державних землях.

Урожай прямо з поля вивозився на приватні елеватори без відображення даних операцій по бухгалтерії. Оплата за урожай находила в кишені чиновників. Для приховування злочину керівництво підприємства відображало по бухгалтерії недостовірні дані.

Крім цього, керівництво держпідприємства перераховувало державні кошти на рахунки комерційних структур за нібито проведені польові роботи. Зокрема, культивацію полів. Фактично дані роботи не виконувалися, а державні кошти осідали в кишенях шахраїв.

За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).