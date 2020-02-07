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Ракурс
СБУ. Фото: 112 Украина

СБУ говорит, что разоблачила схему миллионных хищений из Фонда госимущества (ФОТО)

7 фев 2020, 17:00
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и пресекла незаконную схему, которой пользовались для хищения госимущества руководители одного из госпредприятий на Полтавщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Руководители сельскохозяйственного предприятия, которое находится в сфере управления Фонда госимущества, намеренно занижали урожайность сельскохозяйственных культур, которые выращивались на государственных землях.

Раскрыта схема миллионных хищений из Фонда госимущества. Фото: СБУ

Урожай прямо с поля вывозился на частные элеваторы без отражения данных операций по бухгалтерии. Оплата за урожай шла в карманы чиновников. Для сокрытия преступления руководство предприятия отражало по бухгалтерии недостоверные данные.

Раскрыта схема миллионных хищений из Фонда госимущества. Фото: СБУ

Кроме этого, руководство госпредприятия перечисляло государственные средства на счета коммерческих структур за якобы проведенные полевые работы. В частности, культивацию полей. Фактически данные работы не выполнялись, а государственные денежные средства оседали в карманах мошенников.

По данному факту СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Источник: Ракурс


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