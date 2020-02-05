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Ракурс
СБУ. Фото: 24 Канал

Фирма из Запорожья пыталась присвоить 2,5 млн грн «Укроборонпрома» — СБУ (ФОТО)

5 фев 2020, 20:55
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Служба безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов танков Т-64 и Т-80 на «Харьковский бронетанковый завод» (ХБЗ), который осуществляет ремонт и техническое обслуживание военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

О махинациях с агрегатами для танков сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области поставила на ХБЗ трансмиссии для танков Т-64 и Т-80.

По условиям контракта, государство должно было уплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн. Однако, экспертами было установлено, что поставленные запчасти технически неисправны. Вместо новых комплектующих фирма поставила агрегаты, которые уже были в использовании.

Трансмиссия для танка. Фото: Прокуратура Харьковской области

Для этого «горе коммерсанты» проводили «косметический ремонт» танковых агрегатов. Злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новые детали.

Правоохранители провели ряд обысков в местах ремонта и хранения некачественных деталей, а также в помещениях фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе.

Изъятые контрафактные запчасти для бронетехники. Фото: СБУ

В результате обысков были изъяты контрафактные запчасти для бронетехники, оборудование для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие доказательства мошенничества со стороны фирмы.

Изъятые контрафактные запчасти для бронетехники. Фото: СБУ

Директору фирмы 4 февраля сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (завладение денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Изъятые контрафактные запчасти для бронетехники. Фото: СБУ

Преступление усугубляет тот факт, что директор фирмы не только пытался обогатиться за счет «Укроборонпрома», его действия могли поставить под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих, которые защищают границы Украины.

Изъятые контрафактные запчасти для бронетехники. Фото: СБУ

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Источник: Ракурс


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999

Фирма из Запорожья пыталась присвоить 2,5 млн грн «Укроборонпрома» — СБУ (ФОТО)

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