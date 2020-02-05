СБУ. Фото: 24 Канал

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Служба безопасности Украины блокировала поставки неисправных агрегатов танков Т-64 и Т-80 на «Харьковский бронетанковый завод» (ХБЗ), который осуществляет ремонт и техническое обслуживание военной техники для нужд Вооруженных сил Украины.

О махинациях с агрегатами для танков сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что летом 2019 года в рамках выполнения государственного оборонного заказа коммерческая фирма из Запорожской области поставила на ХБЗ трансмиссии для танков Т-64 и Т-80.

По условиям контракта, государство должно было уплатить за агрегаты почти 2,5 млн грн. Однако, экспертами было установлено, что поставленные запчасти технически неисправны. Вместо новых комплектующих фирма поставила агрегаты, которые уже были в использовании.

Для этого «горе коммерсанты» проводили «косметический ремонт» танковых агрегатов. Злоумышленники перебивали на них серийные номера, красили и пытались выдать за новые детали.

Правоохранители провели ряд обысков в местах ремонта и хранения некачественных деталей, а также в помещениях фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе.

В результате обысков были изъяты контрафактные запчасти для бронетехники, оборудование для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие доказательства мошенничества со стороны фирмы.

Директору фирмы 4 февраля сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 5 ст. 191 (завладение денежными средствами предприятия путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Преступление усугубляет тот факт, что директор фирмы не только пытался обогатиться за счет «Укроборонпрома», его действия могли поставить под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих, которые защищают границы Украины.

Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.