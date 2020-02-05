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Ракурс
СБУ. Фото: 24 Канал

Фірма із Запоріжжя намагалася привласнити 2,5 млн грн «Укроборонпрому» — СБУ (ФОТО)

5 лют 2020, 20:55
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Служба безпеки України блокувала постачання несправних агрегатів танків Т-64 і Т-80 на «Харківський бронетанковий завод» (ХБЗ), який здійснює ремонт і технічне обслуговування військової техніки для потреб Збройних сил України.

Про махінації з агрегатами для танків повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що влітку 2019 року в рамках виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області поставила на ХБЗ трансмісії для танків Т-64 і Т-80.

За умовами контракту, держава повинна була сплатити за агрегати майже 2,5 млн грн. Однак, експертами було встановлено, що поставлені запчастини технічно несправні. Замість нових комплектуючих фірма поставила агрегати, які вже були у використанні.

Трансмісія для танка. Фото: Прокуратура Харківської областіДля цього «горе комерсанти» проводили «косметичний ремонт» танкових агрегатів. Зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нові деталі.

Правоохоронці провели низку обшуків у місцях ремонту і зберігання неякісних деталей, а також у приміщеннях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі.

Вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки. Фото: СБУУ результаті обшуків були вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки, обладнання для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші докази шахрайства з боку фірми.

Вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки. Фото: СБУДиректору фірми 4 лютого повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки. Фото: СБУЗлочин обтяжується тим, що директор фірми не тільки намагався збагатитися за рахунок «Укроборонпрому», його дії могли поставити під загрозу життя і здоров’я військовослужбовців, які захищають кордони України.

Вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки. Фото: СБУЯкщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: Ракурс


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