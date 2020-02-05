СБУ. Фото: 24 Канал

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Служба безпеки України блокувала постачання несправних агрегатів танків Т-64 і Т-80 на «Харківський бронетанковий завод» (ХБЗ), який здійснює ремонт і технічне обслуговування військової техніки для потреб Збройних сил України.

Про махінації з агрегатами для танків повідомляє прес-служба СБУ.

Співробітники СБУ встановили, що влітку 2019 року в рамках виконання державного оборонного замовлення комерційна фірма із Запорізької області поставила на ХБЗ трансмісії для танків Т-64 і Т-80.

За умовами контракту, держава повинна була сплатити за агрегати майже 2,5 млн грн. Однак, експертами було встановлено, що поставлені запчастини технічно несправні. Замість нових комплектуючих фірма поставила агрегати, які вже були у використанні.

Для цього «горе комерсанти» проводили «косметичний ремонт» танкових агрегатів. Зловмисники перебивали на них серійні номери, фарбували і намагалися видати за нові деталі.

Правоохоронці провели низку обшуків у місцях ремонту і зберігання неякісних деталей, а також у приміщеннях фігурантів справи в Харкові, Мелітополі та Нікополі.

У результаті обшуків були вилучені контрафактні запчастини для бронетехніки, обладнання для фальсифікації серійних номерів, бухгалтерська документація, печатки та інші докази шахрайства з боку фірми.

Директору фірми 4 лютого повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 5 ст. 191 (заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Злочин обтяжується тим, що директор фірми не тільки намагався збагатитися за рахунок «Укроборонпрому», його дії могли поставити під загрозу життя і здоров’я військовослужбовців, які захищають кордони України.

Якщо вина підозрюваного буде доведена, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.