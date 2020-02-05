Пристайка і Загороднюка можуть звільнити

https://racurs.ua/ua/n133251-perezavantajennya-kabminu-z-uryadu-mojut-zvilnyty-prystayka-ta-zagorodnuka-up.html

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Кабінет міністрів України незабаром може поміняти свій склад. В рамках перезавантаження уряду, яке вимагав президент України Володимир Зеленський, можуть звільнити з посад декількох міністрів.

Зокрема, звільнити можуть міністра соціальної політики Юлію Соколовську. Також під питанням залишаються міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава Міністерства оборони Андрій Загороднюк. Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

За словами джерела, з Соколовською проблема полягає в тому, що вона не розбирається в сфері, в якій працює. Що стосується Пристайка та Загороднюка, їх звільнення ще залишається під питанням. За словами джерела, Загороднюк себе ніяк не проявив на посаді, а Пристайко — хороший дипломат, але також ніяк не проявив себе як глава МЗС.

Окрім того, Пристайко встиг посваритися з усіма в команді, але остаточне рішення про його звільнення ще не прийняли.

Водночас питання про звільнення голови Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова, якого Зеленський призначив під особисту відповідальність, зараз предметно не обговорюється. Головна причина — у Зеленського наразі немає людини, яка могла б утримати в руках це міністерство, адже вплив Авакова там залишиться сильним.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вимагає від прем'єр-міністра Олексія Гончарука провести структурні реформи в уряді. Зокрема, глава держави вимагає від Гончарука розділити три міністерства.