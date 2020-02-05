«Боїнг» впав на смугу, фото — NTV

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Причиною аварії пасажирського літака в одному із аеропортів Стамбула стали погані погодні умови. За попередньою інформацією, «Боїнг» з висоти 30 метрів впав на смугу під час приземлення.

Про це повідомив в ефірі телеканалу NTV мер Стамбула Алі Йерлікая. Він також розповів, що кількість постраждалих внаслідок авіатрощі істотно збільшилася. Якщо раніше до лікарень привезли 52 особи, нині йдеться про 120 людей, повідомляє NTV.

Жорстке приземлення літака турецької авіакомпанії Pegasus Airlines в стамбульському аеропорту призвело до того, що борт викотився за межі злітно-посадкової смуги. Внаслідок інциденту він розламався на три частини.

Рятувальники спочатку загасили вогонь, який частково охопив лайнер, а згодом діставали з фюзеляжу пасажирів і команду. На борту «Боїнга» було понад 160 осіб. Повідомлялося, що причиною надзвичайної ситуації міг стати сильний вітер.

Як повідомив в Твіттер генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман, українців серед постраждалих немає.