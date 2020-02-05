«Боинг» упал на полосу, фото — NTV

https://racurs.ua/n133250-boing-upal-na-polosu-s-30-metrov-mer-stambula-ob-aviakatastrofe-foto.html

Ракурс

Причиной аварии пассажирского самолета в одном из аэропортов Стамбула стали плохие погодные условия. По предварительной информации, «Боинг» с высоты 30 метров упал в полосу во время приземления.

Об этом сообщил в эфире телеканала NTV мэр Стамбула Али Йерликая. Он также рассказал, что количество пострадавших в результате крушения существенно увеличилось. Если раньше в больницы привезли 52 пассажиров, то сейчас речь идет о 120 человек, сообщает NTV.

Жесткое приземление самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту привело к тому, что борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента он разломился на три части.

Спасатели сначала потушили огонь, который частично охватил лайнер, а затем доставали из фюзеляжа пассажиров и команду. На борту «Боинга» было более 160 человек. Сообщалось, что причиной чрезвычайной ситуации мог стать сильный ветер.

Как сообщил в Твиттер генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман, украинцев среди пассажиров не было.