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«Боинг» упал на полосу, фото — NTV

«Боинг» упал на полосу с 30-метров — мэр Стамбула об авиакатастрофе (ФОТО)

5 фев 2020, 20:42
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Причиной аварии пассажирского самолета в одном из аэропортов Стамбула стали плохие погодные условия. По предварительной информации, «Боинг» с высоты 30 метров упал в полосу во время приземления.

Об этом сообщил в эфире телеканала NTV мэр Стамбула Али Йерликая. Он также рассказал, что количество пострадавших в результате крушения существенно увеличилось. Если раньше в больницы привезли 52 пассажиров, то сейчас речь идет о 120 человек, сообщает NTV.

«Боинг» упал на полосу, фото — NTV

Жесткое приземление самолета турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту привело к тому, что борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента он разломился на три части.

«Боинг» упал на полосу, фото — NTV

Спасатели сначала потушили огонь, который частично охватил лайнер, а затем доставали из фюзеляжа пассажиров и команду. На борту «Боинга» было более 160 человек. Сообщалось, что причиной чрезвычайной ситуации мог стать сильный ветер.

Как сообщил в Твиттер генконсул Украины в Стамбуле Александр Гаман, украинцев среди пассажиров не было.

«Боинг» упал на полосу, фото — NTV

«Боинг» упал на полосу, фото — NTV


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