Жесткая посадка: в Стамбуле развалился на части «Боинг», фото — Sky

https://racurs.ua/n133245-jestkoe-prizemlenie-v-stambule-razvalilsya-na-chasti-boing-foto-video.html

Ракурс

В аэропорту Стамбула самолет во время приземления выкатился за пределы взлетной полосы. Вследствие жесткого столкновения с землей он раскололся на несколько частей.

В крушения попал самолет Boeing 737−800 турецкой лоукост-компании Pegasus Airlines. Самолет выполнял рейс PC 2193 из Измира, сообщает Sky News.

По предварительным данным, погибших в результате катастрофы нет, однако есть пострадавшие. Все рейсы из аэропорта Sabiha перенаправлены в международный аэропорт Стамбула.

Самолет загорелся и разломился на три части. По уточненным данным, на борту находились 177 человек, в том числе шесть членов экипажа. Предварительной причиной происшествия называют сильный ветер при заходе на посадку.

Количество пострадавших сейчас составляет 52 человека. Об этом в Твиттер сообщил мэр Стамбула.

Аналогичный инцидент с рейсом Pegasus Airlines при посадке в Стамбуле произошел 7 января, однако тогда обошлось без жертв. Самолет не получил значительных повреждений.

«Ракурс» ранее сообщал о подобных случаях в Украине. Но в киевском аэропорту «Жуляны» и во Львове обошлось без катастрофических последствий и для самолета, и для пассажиров.