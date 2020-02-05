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Ракурс
Жесткая посадка: в Стамбуле развалился на части «Боинг», фото — Sky

Жесткое приземление: в Стамбуле развалился на части «Боинг» (ФОТО, ВИДЕО)

5 фев 2020, 19:12
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В аэропорту Стамбула самолет во время приземления выкатился за пределы взлетной полосы. Вследствие жесткого столкновения с землей он раскололся на несколько частей.

В крушения попал самолет Boeing 737−800 турецкой лоукост-компании Pegasus Airlines. Самолет выполнял рейс PC 2193 из Измира, сообщает Sky News.

По предварительным данным, погибших в результате катастрофы нет, однако есть пострадавшие. Все рейсы из аэропорта Sabiha перенаправлены в международный аэропорт Стамбула.

Жесткая посадка: в Стамбуле развалился на части «Боинг», фото — Sky

Самолет загорелся и разломился на три части. По уточненным данным, на борту находились 177 человек, в том числе шесть членов экипажа. Предварительной причиной происшествия называют сильный ветер при заходе на посадку.

Количество пострадавших сейчас составляет 52 человека. Об этом в Твиттер сообщил мэр Стамбула.

Аналогичный инцидент с рейсом Pegasus Airlines при посадке в Стамбуле произошел 7 января, однако тогда обошлось без жертв. Самолет не получил значительных повреждений.

Жесткая посадка: в Стамбуле развалился на части «Боинг», фото — Sky

«Ракурс» ранее сообщал о подобных случаях в Украине. Но в киевском аэропорту «Жуляны» и во Львове обошлось без катастрофических последствий и для самолета, и для пассажиров.


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