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Ракурс
Дмитрий Белоцерковец. Фото: Капитал

Борьба с коррупцией: советник Кличко предстанет перед судом за декларирование недостоверной информации

5 фев 2020, 18:45
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Борьба с коррупцией в Украине все же ведется, но общественность требует не только разоблачения коррупционеров, но и приговоров суда. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-нардепа и советника мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрия Белоцерковца.

Чиновник обвиняется в декларировании заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Следствие считает, что Белоцерковец не внес в декларацию за 2016 — 2017 годы объекты недвижимости в Киеве стоимостью 3,8 млн грн, которые находились в собственности и пользовании членов его семьи.

О подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 366−1 УК Украины (декларирование недостоверной информации) экс-депутату было сообщено 15 октября 2019 года.

Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения дела по существу.

Источник: Ракурс


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