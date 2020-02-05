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Ракурс
Дмитро Білоцерковець. Фото: Капітал

Боротьба з корупцією: радник Кличка постане перед судом за декларування недостовірної інформації

5 лют 2020, 18:45
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Боротьба з корупцією в Україні все ж ведеться, але громадськість вимагає не тільки викриття корупціонерів, а й вироків суду. Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про завершення досудового розслідування щодо екс-нардепа та радника мера Києва з питань благоустрою Дмитра Білоцерковця.

Чиновник звинувачується у декларуванні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє прес-служба САП у Facebook.

Слідство вважає, що Білоцерковець не вніс до декларації за 2016 — 2017 роки об'єкти нерухомості в Києві вартістю 3,8 млн грн, які перебували у власності і користуванні членів його сім’ї.

Про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 366−1 КК України (декларування недостовірної інформації) екс-депутату було повідомлено 15 жовтня 2019 року.

Обвинувальний акт спрямований до Вищого антикорупційнного суду для розгляду справи по суті.

Джерело: Ракурс


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