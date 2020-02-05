Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Пассажиры рассказали о происходящем на заблокированном лайнере. Фото: Getty Images

Плавучая тюрьма, из которой нельзя сбежать: пассажиры рассказали о происходящем на заблокированном лайнере (ФОТО)

5 фев 2020, 18:43
999

Лайнер Diamond Princess, который был закрыт на карантин из-за инфицирования коронавирусом пассажиров, сейчас пришвартован у берегов Японии. Карантин объявлен на две недели, а пассажирам не разрешают выходить из своих кают.

На каждом этаже дежурят охранники и карантинные службы. Бары и рестораны на лайнере закрыты, а еда готовится под пристальным контролем специалистов. Об этом рассказал один из пассажиров на лайнере, пишет «Московский комсомолец».

Всю пищу туристам приносят непосредственно в каюту. Также сотрудники лайнера просят пассажиров обращаться к медицинским сотрудникам, если почувствуют какое-либо недомогание.

Пассажирам еду приносят в каюты. Фото: АР

Кроме того, британский пассажир, которые также оказался заперт на Diamond Princess, пожаловался на отсутствие нормальной еды для диабетиков и назвал судно плавучей тюрьмой, откуда нельзя сбежать ближайшие 13 дней.

У нас нет выбора, что нам есть. Только та еда, которую доставляют в номер, — рассказал пассажир, пишет Daily Mail.

Пассажирам еду приносят в каюты. Фото: АР

Также путешественники рассказали, что несмотря на распространение коронавируса, маски им не выдали, так как и в Китае, и в Японии наблюдается их дефицит.

Напомним, на борту Diamond Princess обнаружили десять больных на коронавирус людей. Их госпитализировали в больницы в префектруре Канагава. Всего на борту судна — 3,5 тыс. человек.

Как писал «Ракурс», на лайнере Diamond Princess, заблокированном у берегов Японии из-за обнаружения у пассажиров коронавируса 2019-nCoV, находятся не менее 20 украинцев.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Смертельный коронавирус: на заблокированном лайнере находится 25 украинцев — МИД

На закрытом на карантин лайнере Diamond Princess, где инфицирование коронавирусом подтвердили у десяти пассажиров, находится 25 украинцев. Такие данные подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины

Новости Украины
19:18

«Это какой-то колхоз»: Вакарчук объяснил, почему земельный закон «Слуги народа» обрисовал мечты агрохолдингов (ВИДЕО)

Святослав Вакарчук объяснил, почему его партия не поддержала закон «Слуги народа», который начал земельную реформу. Нардеп-музыкант считает, что этот законопроект обрисовал мечты агрохолдингов

Новости Украины
16:45
1432