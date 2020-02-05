Пассажиры рассказали о происходящем на заблокированном лайнере. Фото: Getty Images

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Ракурс

Лайнер Diamond Princess, который был закрыт на карантин из-за инфицирования коронавирусом пассажиров, сейчас пришвартован у берегов Японии. Карантин объявлен на две недели, а пассажирам не разрешают выходить из своих кают.

На каждом этаже дежурят охранники и карантинные службы. Бары и рестораны на лайнере закрыты, а еда готовится под пристальным контролем специалистов. Об этом рассказал один из пассажиров на лайнере, пишет «Московский комсомолец».

Всю пищу туристам приносят непосредственно в каюту. Также сотрудники лайнера просят пассажиров обращаться к медицинским сотрудникам, если почувствуют какое-либо недомогание.

Кроме того, британский пассажир, которые также оказался заперт на Diamond Princess, пожаловался на отсутствие нормальной еды для диабетиков и назвал судно плавучей тюрьмой, откуда нельзя сбежать ближайшие 13 дней.

У нас нет выбора, что нам есть. Только та еда, которую доставляют в номер, — рассказал пассажир, пишет Daily Mail.

Также путешественники рассказали, что несмотря на распространение коронавируса, маски им не выдали, так как и в Китае, и в Японии наблюдается их дефицит.

Напомним, на борту Diamond Princess обнаружили десять больных на коронавирус людей. Их госпитализировали в больницы в префектруре Канагава. Всего на борту судна — 3,5 тыс. человек.

Как писал «Ракурс», на лайнере Diamond Princess, заблокированном у берегов Японии из-за обнаружения у пассажиров коронавируса 2019-nCoV, находятся не менее 20 украинцев.