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Ракурс
Пасажири розповіли, що відбувається на заблокованому лайнері. Фото: Getty Images

Плавуча в’язниця, з якої не можна втекти: пасажири розповіли, що відбувається на заблокованому лайнері (ФОТО)

5 лют 2020, 18:43
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Лайнер Diamond Princess, який був закритий на карантин через інфікування коронавірусом пасажирів, зараз пришвартований біля узбережжя Японії. Карантин оголошено на два тижні, а пасажирам не дозволяють виходити зі своїх кают.

На кожному поверсі чергують охоронці та карантинні служби. Бари і ресторани на лайнері закриті, а їжа готується під пильним контролем фахівців. Про це розповів один з пасажирів на лайнері, пише «Московський комсомолець».

Всю їжу туристам приносять безпосередньо до каюти. Також співробітники лайнера просять пасажирів звертатися до медичних фахівців, якщо відчують якесь нездужання.

Їжу пасажирам приносять у каюти. Фото: АР

Окрім того, британський пасажир, які також виявився замкнутим на Diamond Princess, поскаржився на відсутність нормальної їжі для діабетиків і назвав судно плавучою в’язницею, звідки не можна втекти найближчі 13 днів.

У нас немає вибору, що нам їсти. Тільки та їжа, яку доставляють в номер, — розповів пасажир, пише Daily Mail.

Їжу пасажирам приносять у каюти. Фото: АР

Також мандрівники розповіли, що попри на поширення коронавірусу маски їм не видали, адже і в Китаї, і в Японії спостерігається їх дефіцит.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess виявили десять хворих на коронавірус людей. Їх госпіталізували до лікарень в префектрурі Канагава. Загалом на борту судна перебуває понад 3,5 тис. осіб.

Як писав «Ракурс», на лайнері Diamond Princess, заблокованому біля берегів Японії через виявлення у пасажирів коронавірусу 2019-nCoV, знаходяться не менш ніж 20 українців.


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