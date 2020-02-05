Пасажири розповіли, що відбувається на заблокованому лайнері. Фото: Getty Images

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Ракурс

Лайнер Diamond Princess, який був закритий на карантин через інфікування коронавірусом пасажирів, зараз пришвартований біля узбережжя Японії. Карантин оголошено на два тижні, а пасажирам не дозволяють виходити зі своїх кают.

На кожному поверсі чергують охоронці та карантинні служби. Бари і ресторани на лайнері закриті, а їжа готується під пильним контролем фахівців. Про це розповів один з пасажирів на лайнері, пише «Московський комсомолець».

Всю їжу туристам приносять безпосередньо до каюти. Також співробітники лайнера просять пасажирів звертатися до медичних фахівців, якщо відчують якесь нездужання.

Окрім того, британський пасажир, які також виявився замкнутим на Diamond Princess, поскаржився на відсутність нормальної їжі для діабетиків і назвав судно плавучою в’язницею, звідки не можна втекти найближчі 13 днів.

У нас немає вибору, що нам їсти. Тільки та їжа, яку доставляють в номер, — розповів пасажир, пише Daily Mail.

Також мандрівники розповіли, що попри на поширення коронавірусу маски їм не видали, адже і в Китаї, і в Японії спостерігається їх дефіцит.

Нагадаємо, на борту Diamond Princess виявили десять хворих на коронавірус людей. Їх госпіталізували до лікарень в префектрурі Канагава. Загалом на борту судна перебуває понад 3,5 тис. осіб.

Як писав «Ракурс», на лайнері Diamond Princess, заблокованому біля берегів Японії через виявлення у пасажирів коронавірусу 2019-nCoV, знаходяться не менш ніж 20 українців.