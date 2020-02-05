У берегов Японии заблокирован лайнер Diamond Princess, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133227-vspyshka-koronavirusa-na-zablokirovannom-u-beregov-yaponii-laynere-ne-menee-20-ukraincev-smi.html

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На лайнере Diamond Princess, заблокированном у берегов Японии из-за обнаружения у пассажиров коронавируса 2019-nCoV, находятся не менее 20 украинцев.

Об этом источник на борту корабля сообщил изданию «Радио Свобода».

По словам источника, на карантине лайнер будет находиться 14 дней.

Данные интернет-сервиса по отслеживанию кораблей Marine Traffic свидетельствуют, что Diamond Princess сейчас находится в море к юго-востоку от японской префектуры Тиба.

Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо лидеру КНР Си Цзиньпину, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью людей от коронавируса, а также выразил уверенность, что благодаря усилиям властей страны, медиков и всего народа Китай вскоре победит эту болезнь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также заверил, что КНР может рассчитывать в этой ситуации на Украину.

Напомним, на борту Diamond Princess обнаружили десять больных на коронавирус людей. Их госпитализировали в больницы в префектруре Канагава. Всего на борту судна — 3,5 тыс. человек.