Эпидемия коронавируса: у 10 пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили заболевание, фото: pxhere

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Круизный лайнер Diamond Princess заблокировали в Японии.

У 10 пассажиров судна зафиксировали коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Японии.

Всех инфицированных госпитализировали в медучреждение. Они находятся в префектуре Канагава.

Круизный лайнер Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы. Сообщалось, что сначала коронавирус зафиксировали у 80-летнего мужчины. Впоследствии еще семеро пассажиров пожаловались на недомогание.

Всего на борту находятся 3,5 тыс. человек. Медики взяли у них соответствующие анализы. Пассажиры ждут результатов. Круизный лайнер заблокировали на японской территории 4 февраля.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в мире почти 500 человек умерли, более 24 тыс. инфицированных. В Таиланде, Японии и Сингапуре зафиксировали новые случаи заболевания. Вакцину против опасной пневмонии продолжают создавать ученые разных стран. Ориентировочные сроки разработки эффективного препарата не называются.