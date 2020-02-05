Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Епідемія коронавірусу: у 10 пасажирів круїзного лайнера в Японії виявили захворювання, фото: pxhere

Епідемія коронавірусу: у 10 пасажирів круїзного лайнера в Японії виявили захворювання

5 лют 2020, 10:26
999

Круїзний лайнер Diamond Princess заблокували у Японії.

У 10 пасажирів судна зафіксували коронавірус. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Японії.

Всіх інфікованих госпіталізували до медзакладу. Вони знаходяться у префектурі Канагава.

Круїзний лайнер Diamond Princess помістили на карантин в порту Йокогами. Повідомлялось, що спочатку коронавірус зафіксували у 80-річного чоловіка. Згодом ще семеро пасажирів поскаржилися на нездужання.

На борту знаходяться 3,5 тис. осіб. Медики взяли у них відповідні аналізи. Пасажири чекатимуть результатів. Круїзний лайнер заблокували на японській території 4 лютого.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу у світі майже 500 людей померли, понад 24 тис. інфікованих. У Таїланді, Японії та Сингапурі зафіксували нові випадки захворювання. Вакцину проти небезпечної пневмонії продовжують розробляти вчені різних країн. Орієнтовні розробки ефективного препарату не називаються.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Антикорупційний суд арештував 119 тис. дол. та 102 тис. євро нардепа Дубневича

Суд наклав арешт на кошти народного депутата Ярослава Дубневича в сумі 119 тис. дол. та 102 тис. євро. Як відомо, НАБУ вважає, що політик причетний до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця»

Новини України
11:10

В Україні підвищили тарифи на воду: чиновники пояснили причину подорожчання (ВІДЕО)

В Україні підвищили тарифи на центральне водопостачання та водовідведення. Ціна зросла в середньому на 15−20%, найдорожчою вода буде для мешканців східних та південних регіонів

Новини України
10:40