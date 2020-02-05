Круїзний лайнер Diamond Princess заблокували у Японії.

У 10 пасажирів судна зафіксували коронавірус. Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров’я Японії.

Всіх інфікованих госпіталізували до медзакладу. Вони знаходяться у префектурі Канагава.

Круїзний лайнер Diamond Princess помістили на карантин в порту Йокогами. Повідомлялось, що спочатку коронавірус зафіксували у 80-річного чоловіка. Згодом ще семеро пасажирів поскаржилися на нездужання.

На борту знаходяться 3,5 тис. осіб. Медики взяли у них відповідні аналізи. Пасажири чекатимуть результатів. Круїзний лайнер заблокували на японській території 4 лютого.

Нагадаємо, через епідемію коронавірусу у світі майже 500 людей померли, понад 24 тис. інфікованих. У Таїланді, Японії та Сингапурі зафіксували нові випадки захворювання. Вакцину проти небезпечної пневмонії продовжують розробляти вчені різних країн. Орієнтовні розробки ефективного препарату не називаються.