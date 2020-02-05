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Верховна Рада продовжила працювати над змінами до Конституції. Фото: Цензор.НЕТ

Верховна Рада розглядає законопроекти про внесення змін до Конституції (ТРАНСЛЯЦІЯ)

5 лют 2020, 10:07
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Верховна Рада на засіданні 5 лютого продовжила працювати над змінами до Конституції України.

Народні обранці працюватимуть над законопроектом № 1015 «Про внесення змін до ст. 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)», № 1016 «Про внесення змін до ст. 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України», № 1027 «Про внесення змін до ст. 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на сайті парламенту.

Також Рада планує розглянути у першому читанні законопроект № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів», № 2466 «Про визнання таким, що втратив чинність, закону України «Про стройовий статут Збройних сил України», № 1220 «Про внесення змін до закону України «Про нотаріат».

Крім того, планується розгляд проекту закону № 1149 щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах.

Нагадаємо, 4 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за основу законопроект № 2258, котрий вносить до законодавства зміни щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з «патентним тролінгом».

Джерело: Ракурс


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