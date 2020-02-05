Верховная Рада продолжила работать над изменениями в Конституцию. Фото: Цензор.НЕТ

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Верховная Рада на заседании 5 февраля продолжила работать над изменениями в Конституцию Украины.

Народные избранники будут работать над законопроектом № 1015 «О внесении изменений в ст. 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)», № 1016 «О внесении изменений в ст. 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины», № 1027 «О внесении изменений в ст. 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)». Об этом говорится в повестке дня, которая опубликована на сайте парламента.

Также Рада планирует рассмотреть в первом чтении законопроект № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов», № 2466 «О признании таким, что утратил действие, закона Украины «О строевом уставе Вооруженных сил Украины», № 1220 «О внесении изменений в закон Украины «О нотариате».

Кроме того, планируется рассмотрение проекта закона № 1149 об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении за основу законопроект № 2258, который вносит в законодательство изменения по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с «патентным троллингом».