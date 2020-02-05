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Погода в Украине ухудшится. Фото: Ракурс

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: сегодня прогнозируют сильные шквалы и до 50 см снега (КАРТА)

5 фев 2020, 10:04
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Погода в Украине 5 февраля значительно ухудшится. Синоптики обещают сильный снег, что приведет к приросту снежного покрова 10−20 см, а в горах — 35−40 см. В Карпатах ожидают снежные сугробы до 50 см.

Кроме того, в горах прогнозируют шквалы 25 м/с. В центральных областях значительный снег и в восточных областях значительный снег с дождем, порывы ветра 15−20 м/с. Местами ожидается гололед и налипание мокрого снега, метели. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей ожидается образование снежного покрова 30−50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных областях прогнозируют значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10−15 см. Также обещают порывы ветра 17−22 м/с, метели.

В Киеве сегодня ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, днем прогнозируют порывы северо-восточного ветра 15−20 м/с и метели. Также будет образовываться снежный покров 5−10 см.

Погода в Украине ухудшится. Карта: Гидрометцентр

Напомним, украинские синоптики утверждают, что январь 2020 года был больше похож на осень, чем на зиму. Согласно данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура составляла в Киеве +0,8°. Это на 6,4° выше климатической нормы.

Источник: Ракурс


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