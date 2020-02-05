У онкобольной женщины редкий паразит уничтожил почти всю печень, фото: Pxhere

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Раковое заболевание диагностировали у жительницы канадского штата Альберта.

Медики выяснили, что ее внутренние органы повредил плоский червь. Об этом сообщает Global News.

В конце 2019 года 36-летняя Кэсседи Армстронг начала ощущать боли в ребрах. При этом она быстро теряла вес.

Женщина обратилась в медучреждение. Врачи ей посоветовали пройти магнитно-резонансную томографию. Сканирование зафиксировало большую массу в ее печени.

Я была готова просто умереть, — призналась Кэсседи.

Хирурги во время операции удалили около 65% ее печени, некоторые части легких и весь желчный пузырь. Медицинский персонал проанализировал удаленные ткани, но обнаружил неожиданное открытие.

Врачи заявили, что в теле пациентки находится плоский червь под названием эхинокок многокамерный. Личинки этого плоского червя живут в основном в теле лис, собак и койотов. Он провоцирует развитие редкой болезни. Это образование растет очень медленно.

Симптомы длительное время оставаться незаметными. Пациенты жалуются на дискомфорт в верхней части живота, слабость и потерю веса. Подобные заявления поступают и от тех, кто болеет раком печени или циррозом.

Армстронг могла заразиться эхинококом в течение последних 10 лет. Канадские специалисты рекомендовали соблюдать курс лечения против паразитов.

Ранее украинец после употребления консервы из свинины умер от ботулизма. Введение сыворотки не помогло, а проведение трех операций состояние пациента не улучшили.