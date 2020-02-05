Эпидемия коронавируса: почти 500 человек умерли, более 24 тыс. инфицированных, фото: pixabay

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Эпидемия коронавируса распространяется в мире.

За последние сутки умерли еще 65 человек. Соответствующие данные опубликованы телеканалом CNN.

В Китае зафиксировали 490 смертей, еще по одной смерти в Гонконге и на Филиппинах. Всего в мире инфицированы уже 24,5 тыс. человек.

Американские журналисты сообщили, что в США выписали пациента, у которого был коронавирус. Власти Сингапура передают об улучшении здоровья инфицированных граждан.

Центр системологии и системы имени Джона Хопкинса сообщает, что больше всего случаев заражения зафиксировали в Таиланде (25), Сингапуре (24) и Японии (22). По состоянию на 7:00 5 февраля умерли 493 человека, а выздоровели от коронавируса — 906. По словам медиков, количество людей, которые выздоровели, превышает количество тех, кто умер от опасной пневмонии.

Напомним, в декабре на территории китайского города Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали первый случай пневмонии, вызванной до сих пор неизвестным возбудителем. Специалисты узнали, что вирус передается от человека к человеку. Власть пытается ограничить движение граждан. Чиновники проводят мероприятия, которые помогут усилить безопасность в мегаполисах.