Епідемія коронавірусу: майже 500 людей померли, понад 24 тис. інфікованих, фото: pixabay

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Епідемія коронавірусу поширюється у світі.

За останню добу померли ще 65 людей. Відповідні дані опублікувало CNN.

У Китаї зафіксували 490 смертей, ще по одній смерті у Гонконзі та на Філіппінах. Загалом у світі інфіковані вже 24,5 тис. людей.

Американські журналісти повідомили, що у США виписали пацієнта, у якого був коронавірус. Влада Сінгапуру передає про покращення здоров’я інфікованих громадян.

Центр системології та проєктування імені Джона Гопкінса повідомляє, що найбільше випадків зараження зафіксували у Таїланді (25), Сінгапурі (24) та Японії (22). Станом на 7:00 5 лютого померли 493 людини, а видужали від коронавірусу — 906. За словами медиків, кількість людей, які одужали, перевищує кількість тих, хто помер від небезпечної пневмонії.

Нагадаємо, у грудні на території китайського міста Ухань (провінція Хубей) зафіксували перший випадок пневмонії, викликаної досі невідомим збудником. Фахівці дізнались, що вірус передається від людини до людини. Влада намагається обмежити рух громадян. Чиновники проводять заходи, які допоможуть посилити безпеку у мегаполісах.