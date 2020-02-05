Двойные невидимые звезды зафиксировали в космосе – астрофізики, фото: pxhere

https://racurs.ua/n133187-dvoynye-nevidimye-zvezdy-zafiksirovali-v-kosmose-astrofiziki-foto.html

Ракурс

Первые невидимые звезды увидели на фото.

Астрофизики рассказали об открытии. В журнале Astronomy & Astrophysics опубликованы результаты исследования.

Европейский космический телескоп Gaia зафиксировал объекты еще в июле 2016 года. Тогда аппарат снял моменты резкого изменения яркости одной из звезд.

В 2020 году ученые разгадали загадочное поведение звезды. Специалисты обнаружили изменения в яркости происходит из-за стороннего невидимого объекта. Он гравитационно влияет на свет от звезды.

Эффект назвали гравитационным линзированием. Невидимый объект является двойной звездой. Она состоит из двух красных карликов. У последних массы 0,57 и 0,36 от массы Солнца. Астрофизики планируют использовать подобный способ для выявления других скрытых объектов в галактике. Ученые считают, что таким образом можно найти даже черные дыры.

Ранее NASA показало «звезду-вампира», которая извлекает вещество с другой звезды. Космический объект периодически в своей соседки «ворует» вещество.