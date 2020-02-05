Подвійні невидимі зірки зафіксовано у космосі – астрофізики, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n133187-podviyni-nevydymi-zirky-zafiksovano-u-kosmosi-astrofizyky-foto.html

Ракурс

Перші невидимі зірки побачили на фото.

Астрофізики розповіли про відкриття. У журналі Astronomy & Astrophysics опубліковані результати дослідження.

Європейський космічним телескоп Gaia зафіксував об'єкти ще в липні 2016 року. Тоді апарат зняв моменти різкої зміни яскравості однієї з зірок.

У 2020 році вчені розгадали загадкову поведінку зірки. Фахівці виявили зміни у яскравості відбувається через сторонній невидимий об'єкт. Він гравітаційно впливає на світло від зірки.

Ефект назвали гравітаційним лінзуванням. Невидимий об'єкт є подвійною зіркою. Вона складається з двох червоних карликів. Останні мають маси 0,57 і 0,36 від маси Сонця. Астрофізики планують використовувати подібний спосіб для виявлення інших прихованих об'єктів у галактиці. Вчені вважають, що таким чином можна знайти навіть чорні діри.

Раніше NASA показало «зірку-вампіра», яка витягує речовину з іншої зірки. Космічний об'єкт періодично у своєї сусідки «краде» речовину.