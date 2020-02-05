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Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn, фото: pixnio
Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahnhttps://racurs.ua/n133186-ukraina-podpishet-memorandum-s-nemeckimi-jeleznymi-dorogami-deutsche-bahn.htmlРакурс
Договор с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn планирует подписать украинское правительство.
Меморандум примут 5 февраля. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью НВ.
Чиновник утверждает, что для этого должны быть согласованы показатели, предмет инвестиций, их этапы. Немецкая делегация планирует прибыть в столицу Украины.
Никто не торопится, чтобы принимать вслепую решение, — заявил он.
Криклий пока не рассказал детали меморандума. По его словам, сотрудничество планируется в несколько этапов. Это позволит, как считает чиновник, провести успешное реформирование управленческих механизмов предприятия, а также организовать эффективную систему реформирования «Укрзализныци».
Напомним, в январе глава правительства Алексей Гончарук заявил, что оператор железной дороги ФРГ Deutsche Bahn готов проконтролировать реформу украинской железной дороги. Украина, по его словам, планирует передать «Укрзализныцю» в управление этой компании на 10 лет.
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