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Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn, фото: pixnio

Украина подпишет меморандум с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn

5 фев 2020, 08:43
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Договор с немецкими железными дорогами Deutsche Bahn планирует подписать украинское правительство.

Меморандум примут 5 февраля. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью НВ.

Чиновник утверждает, что для этого должны быть согласованы показатели, предмет инвестиций, их этапы. Немецкая делегация планирует прибыть в столицу Украины.

Никто не торопится, чтобы принимать вслепую решение, — заявил он.

Криклий пока не рассказал детали меморандума. По его словам, сотрудничество планируется в несколько этапов. Это позволит, как считает чиновник, провести успешное реформирование управленческих механизмов предприятия, а также организовать эффективную систему реформирования «Укрзализныци».

Напомним, в январе глава правительства Алексей Гончарук заявил, что оператор железной дороги ФРГ Deutsche Bahn готов проконтролировать реформу украинской железной дороги. Украина, по его словам, планирует передать «Укрзализныцю» в управление этой компании на 10 лет.


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