Україна підпише меморандум з німецькими залізницями Deutsche Bahn, фото: pixnio

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Договір з німецькими залізницями Deutsche Bahn планує підписати український уряд.

Меморандум ухвалять 5 лютого. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій в інтерв’ю Радіо НВ.

Чиновник стверджує, що для цього повинні бути узгоджені показники, предмет інвестицій, їхні етапи тощо. Німецька делегація планує прибути до столиці України.

Ніхто не квапиться, щоб приймати наосліп рішення, — заявив він.

Криклій поки не розповів деталі меморандуму. За його словами, співпраця планується у кілька етапів. Це дозволить провести успішне реформуванням управлінських механізмів підприємства, а також організувати ефективну систему реформування «Укрзалізниці».

Нагадаємо, у січні глава уряду Олексій Гончарук заявив, що оператор залізниці ФРН Deutsche Bahn готовий проконтролювати реформу української залізниці. Україна, за його словами, планує передати «Укрзалізницю» в управління цій компанії на 10 років.