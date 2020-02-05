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Ракурс
У онкохворої жінки рідкісний паразит знищив майже всю печінку, фото: Pxhere

У онкохворої жінки рідкісний паразит знищив майже всю печінку (ФОТО)

5 лют 2020, 09:54
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Ракове захворювання діагностували у мешканки канадського штату Альберта.

Медики з’ясували, що її внутрішні органи пошкодив плаский черв. Про це повідомляє Global News.

Наприкінці 2019 року 36-річна Кесседі Армстронг почала відчувати болі в ребрах. При цьому вона швидко втрачала вагу.

Жінка звернулась до медзакладу. Лікарі їй порадили пройти магнітно-резонансну томографію. Сканування зафіксувало велику масу у її печінці.

Я була готова просто померти, — зізналась Кесседі.

Хірурги під час операції видалили близько 65% її печінки, деякі частини легень та весь жовчний міхур. Медичний персонал проаналізував видалені тканини, але зробив несподіване відкриття.

Лікарі заявили, що у тілі пацієнтки знаходиться плаский черв під назвою ехінокок багатокамерний. Личинки цього плаского черва живуть в основному в тілі лисиць, собак та койотів. Він провокує розвиток рідкісної хвороби. Це утворення зростає дуже повільно.

У онкохворої жінки рідкісний паразит знищив майже всю печінку, фото: Global News

Симптоми тривалий час лишатися непомітними. Пацієнти скаржаться на дискомфорт у верхній частині живота, слабкість й втрату ваги. Такі заяви надходять і від тих, хто хворіє раком печінки чи цирозом.

Армстронг могла заразитись ехінококом впродовж 10 років. Канадські фахівці наказали дотримуватись курсу лікування проти паразитів.

Раніше українець після вживання консерви зі свинини помер від ботулізму. ведення сироватки не допомогло, а проведення трьох операцій стан пацієнта не покращили.


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