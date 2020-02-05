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Погода в Україні погіршиться. Фото: Ракурс

Гідрометцентр попередив про ускладнення погоди: сьогодні прогнозують сильні шквали та до 50 см снігу (КАРТА)

5 лют 2020, 10:04
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Погода в Україні 5 лютого значно погіршиться. Синоптики обіцяють сильний сніг, що призведе до приросту снігового покриву 10−20 см, а в горах — 35−40 см. У Карпатах очікують снігові замети до 50 см.

Крім того, в горах прогнозують шквали 25 м/с. У центральних областях значний сніг та у східних областях значний сніг з дощем, пориви вітру 15−20 м/с. Місцями очікується ожеледь та налипання мокрого снігу, хуртовини. Про це повідомив український Гідрометцентр.

У Кіровоградській та Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областей очікується утворення снігового покрову 30−50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

В південних областях прогнозують значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10−15 см. Також обіцяють пориви вітру 17−22 м/с, хуртовини.

У Києві сьогодні очікуються опади переважно у виді мокрого снігу та снігу, вдень прогнозують пориви північно-східного вітру 15−20 м/с й хуртовини. Також утворюватиметься сніговий покров 5−10 см.

Погода в Україні погіршиться. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, українські синоптики стверджують, що січень 2020 року був більше схожий на осінь, ніж на зиму. Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура становила в Києві +0,8°. Це на 6,4° вище кліматичної норми.

Джерело: Ракурс


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